Ucraina, emergenza energetica sempre più grave: Kiev prepara l’evacuazione di massa in caso di blackout totale

MeteoWeb

Nella guerra in Ucraina, da giorni i bombardamenti russi sembrano concentrarsi sull’infrastruttura energetica ucraina, causando gravi problemi per l’erogazione di elettricità, gas e acqua potabile. Per evitare il rischio di un blackout totale, l’operatore Ukrenergo ha annunciato blackout programmati a rotazione per la città di Kiev e per sette altre regioni vicine: oltre a quella della capitale Chernihiv, Cherkasy, Zhytomyr, Sumy, Poltava, Kharkiv. Ogni giorno, i distacchi di corrente potranno durare sei ore e più sulla base di un calendario stabilito dai distributori regionali, fa sapere Ukrenergo.

Funzionari di Kiev hanno iniziato a pianificare l’evacuazione dei circa tre milioni di residenti rimasti in città nel caso di un blackout totale nella capitale. Lo scrive il New York Times, che cita un alto funzionario del governo locale.

“Siamo consapevoli che se la Russia continuerà con questi attacchi, potremmo perdere l’intero sistema elettrico”, ha affermato Roman Tkachuk, direttore della sicurezza del governo municipale, parlando della città. Se si dovesse arrivare a quel punto, ha aggiunto, “inizieremo a informare i cittadini e chiederemo loro di andarsene”.

Da parte sua, il sindaco di Kiev, Vitaliy Klitschko, non ha escluso la possibilità di un blackout totale nella capitale a causa della mancanza di elettricità, riscaldamento, acqua, comunicazioni e ha invitato i residenti a fare scorte di cibo o trasferirsi temporaneamente fuori città. “Stiamo facendo di tutto per evitare che ciò accada“, ha detto Klitschko durante una conferenza stampa a chi gli chiedeva del rischio di un blackout totale. “Ma siamo sinceri: i nostri nemici stanno facendo di tutto perché la città sia senza riscaldamento, senza elettricità, senza approvvigionamento idrico. In generale (vogliono che) moriamo tutti. E quanto saremo preparati alle diverse situazioni, dipende dal futuro del Paese e dal futuro di ognuno di noi… Non lo escludiamo. Ipotizziamo i diversi scenari per resistere, per prepararci“, ha aggiunto.

Il sindaco ha poi chiesto ai residenti di tenere scorte di acqua potabile e cibo in casa, oltre a batterie cariche, ed ha ricordato che è prevista l’installazione di un migliaio di siti con impianti di riscaldamento nella capitale, ma ha osservato che potrebbero non essere sufficienti per una città di tre milioni di abitanti. “Questo non è abbastanza – ha detto – Ecco perché mi rivolgo anche alle persone: in caso di uno scenario negativo, se non abbiamo elettricità e fornitura di acqua, se avete parenti o conoscenti alla periferia di Kiev, dove c’è una rete idrica separata e riscaldamento, siete pregati di prendere accordi per rimanere lì temporaneamente”.