Ucraina sospende export di petrolio russo verso l’Europa per blackout

MeteoWeb

La mancanza di energia elettrica ha costretto l’Ucraina a sospendere il trasferimento di petrolio russo attraverso il suo territorio verso l’Europa. Kiev ha comunicato all’operatore russo Transneft di essere stata costretta a sospendere il pompaggio del greggio attraverso l’oleodotto Druzhba in direzione dell’Ungheria, ha detto all’agenzia Tass un portavoce della stessa Transneft.

Nonostante il conflitto, petrolio e gas russi continuano ad essere esportati in Europa attraverso l’Ucraina, che per questo viene pagata da Mosca per i diritti di transito.