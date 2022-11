L’UE minaccia ritorsioni contro gli USA per i sussidi alle auto elettriche

MeteoWeb

L’Unione Europea ha minacciato di adottare misure di ritorsione contro gli Stati Uniti per i sussidi per le auto elettriche a favore dei produttori nazionali. Il blocco è arrabbiato per l'”Inflation Reduction Act” di Washington, che prevede ingenti spese per iniziative di energia verde e include agevolazioni fiscali per le auto elettriche e le batterie prodotte negli Stati Uniti. Bruxelles afferma che questi vantaggi per i produttori di veicoli elettrici americani metterebbero le auto elettriche prodotte nell’UE in un ingiusto svantaggio sul redditizio mercato interno degli Stati Uniti.

I Ministri delle Finanze dell’UE riuniti a Bruxelles hanno affermato di ritenere che Washington non ascoltasse le preoccupazioni dell’Europa. “Non sono sicuro che siano a conoscenza delle nostre preoccupazioni”, ha detto il Ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner. “Dovremmo fare di tutto per evitare uno scenario da occhio per occhio o addirittura una guerra commerciale”.

Il suo omologo francese, Bruno Le Maire, ha affermato di aspettarsi che la Commissione Europea fornisca “una forte risposta a questa politica statunitense”. La legislazione statunitense “potrebbe danneggiare questa parità di condizioni tra le società europee e le società americane“, ha affermato, sottolineando che si tratta “di profonda preoccupazione per il governo francese”, che stima in gioco 10 miliardi di euro di investimenti.

L’US Inflation Reduction Act apre un credito d’imposta di 7.500 dollari per l’acquisto di un’auto elettrica, ma il veicolo deve uscire da una fabbrica statunitense con batterie prodotte localmente.

Il Commissario per il mercato interno Thierry Breton ha minacciato di adottare “misure di ritorsione” contro gli Stati Uniti, definendo i sussidi “contrari alle regole dell’Organizzazione mondiale del commercio“. Se Washington non tiene conto delle opinioni dei suoi partner dell’UE, il blocco potrebbe “andare all’OMC” e presentare le sue argomentazioni lì, ha affermato a BFM Business.

La scorsa settimana l’UE ha esortato gli Stati Uniti a concedere loro le stesse esenzioni concesse alle auto costruite in Canada e Messico. Bruxelles e Washington hanno istituito una task force per cercare di trovare una soluzione. Il Commissario per il commercio dell’UE, Valdis Dombrovskis, al suo arrivo per la riunione di Bruxelles, ha affermato che la questione è stata discussa “ampiamente” con le controparti statunitensi, nonché attraverso la task force congiunta.

I crediti statunitensi hanno sollevato particolari problemi in Germania, preoccupata per la sua industria automobilistica chiave. Il mese scorso il Cancelliere Olaf Scholz ha avvertito che le misure statunitensi potrebbero innescare “un’enorme guerra tariffaria”.