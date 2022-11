UFO: esistono o no? Speciale del TG1 con Premi Nobel e scienziati

MeteoWeb

Tre milioni di persone in Italia affermano di aver visto un UFO. Ora il TG1 ha deciso di dedicare uno speciale proprio a questi fenomeni. Lo speciale “Figli delle stelle”, a cura di Elisabetta Mirarchi, andrà in onda domenica 20 novembre alle 23.40 circa, raccontando storie, interviste e ricerche internazionali sul tema.

Il programma cercherà di fare il punto su un tema tanto discusso e più che mai attuale. Nel giugno 2021, il Pentagono ha reso pubblico un rapporto nel quale ammette 144 casi di oggetti volanti non identificati avvistati tra il 2004 e il 2019. Per comprendere meglio il tema, lo speciale di Rai1 ne parlerà con Michel Mayor, Premio Nobel per la Fisica, Luis Elizono, ex agente segreto del Pentagono, Roberto Pinotti, Presidente del Centro ufologico nazionale, Mauro Biglino, studioso di ebraico antico; Andrea Vicini, docente di teologia morale e bioetica al Boston College; lo scienziato Claudio Grimaldi del Politecnico di Losanna e Monsignor Gabriele Gionti della Specola Vaticana.

UFO: gli ultimi sviluppi

Oltre al rapporto del 2021, più di un anno fa, il Ministero della Difesa americano ha creato una task force e istituito un ufficio permanente presso la Camera dei rappresentanti. Più di recente, gli UFO sono stati al centro di un’audizione pubblica al Congresso Americano, mentre la NASA ha annunciato che un team di sedici ricercatori, tra cui anche l’astrofisica italiana Federica Bianco, studierà gli UFO.

Per quanto riguarda l’Italia, in passato ha registrato diversi casi di avvistamenti con un’eco internazionale. Nel 1933, si parlò di un disco volante precipitato nei dintorni di Brescia. Nel 1963, un oggetto luminoso fu avvistato nei pressi della tenuta presidenziale di Castel Porziano, vicino Roma. Nel 1978, infine, ci fu la storia del metronotte di Torriglia, in provincia di Genova, che sostenne di essere stato rapito dagli alieni.