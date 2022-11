“Ufo, vengono dalle Stelle?” Sabato il convegno a Roma

MeteoWeb

Flavia Vento sarà ospite al convegno “Ufo, vengono dalle Stelle?” in programma a Roma sabato 3 dicembre mattina, con ingresso gratuito, “dove relazionerà un nutrito gruppo di ufologi anche di importanza nazionale“: lo rende noto il CUFOM in una nota. “Si parlerà di ufo ed alieni e la show girl Sara Vento, molto conosciuta dagli italiani, parlerà di tre avvistamenti di oggetti volanti di cui è stata testimone nella sua vita, di cui uno molto recente e che tanto ha fatto parlare. Ospiti prestigiosi del convegno, saranno al fianco della Vento. Il dr. Angelo Carannante reduce dallo speciale sugli ufo del TG1 RAI dal titolo “Figli delle stelle” che tanto successo ha avuto, anche grazie al copioso materiale ufologico utilizzato nello speciale dalla RAI, dei video di notevole importanza ufologica. L’ing. Ennio Piccaluga, mostrerà straordinarie immagini di Marte e corpi celesti, che rafforzeranno la convinzione che ivi vi sia stata vita intelligente. Lo psicologo psicoterapeuta clinico dr. Nino Capobianco, che ha condotto uno studio ultradecennale sull’impatto psicologico sull’umanità in ipotesi di contatto con civiltà extraterrestri. Il ricercatore dr. Berardino Ferrara, che parlerà della possibilità di reale contatto con civiltà aliene. Il ricercatore CUFOM Giuseppe Corcione che affronterà il delicato tema ufo e religione. L’avv. l’avv. Francesco De Camillis con il lavoro “de iura gentium”, parlerà degli aspetti giuridici connessi ad un contatto con gli alieni. Dunque la star indiscussa dell’appuntamento con gli alieni è Sara Vento, la cui notevole esposizione mediatica a viso aperto, nell’auspicio del CUFOM, organizzatore del convegno, dovrebbe incoraggiare altri esponenti del mondo dello spettacolo e non solo, a farsi avanti e condividere pubblicamente le loro esperienze che saranno, eventualmente, raccontate in appositi convegni eventualmente da organizzarsi“.

L’appuntamento è per sabato 3 dicembre dalle ore 9,30 alle 13,30 zona Garbatella, Indirizzo della sala convegni: Millepiani APS – Ente del Terzo Settore. Via Nicolò Odero 13 / 00154 Roma. Per contatti, prenotazioni e info, telefonare ai numeri: 320/4659798 – 3396265107 anche di WhatsApp, centroufologicomediterraneo2@gmail.com e social. Siccome i posti a sedere sono limitati e l’ingresso è gratuito, si consiglia di prenotarsi per tempo.