Uova con salmonella: sono già nelle nostre dispense, “non consumare”

Il Ministero della Salute ha pubblicato sul proprio sito web un avviso di richiamo per uova contaminate da salmonella. In particolare i controlli hanno riscontrato la positività per Salmonella Enteritidis, a seguito di campionamento di feci di galline ovaiole.

Le uova incriminate denominate Copav, a marchio Aurora S.R.L, sono prodotti da Avimarche negli stabilimenti di Ostra Vetere (AN). I lotti richiamati sono i seguenti:

22420650AVI, con data di scadenza indicata in 16/11/2022

22420655AVI, con data di scadenza indicata in 17/11/2022

22430669AVI , con data di scadenza indicata in 23/11/2022

22440674AVI, con data di scadenza indicata in 27/11/2022

Tra le avvertenze, si chiede ai clienti che avessero già acquistato le uova, limitatamente ai lotti indicati, di “non consumare il prodotto e di riportare la confezione in suo possesso al punto vendita in cui l’ha acquistata“.

