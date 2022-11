USA, tornado e temporali: 40 milioni di americani in allerta dal Texas all’Illinois

MeteoWeb

Un forte maltempo sta rendendo difficile il ritorno alla normalità dopo il lungo ponte per la festa del Ringraziamento negli USA. Quest’anno è stato stimato che oltre 54 milioni di americani si sono spostati per il fine settimana festivo, con un incremento dell’1,5% rispetto al 2021, tuttavia per alcuni il ritorno a casa non è stato ancora possibile a causa dei ritardi, in particolare nel trasporto aereo. Migliaia di voli, infatti, sono stati ritardati o cancellati.

Solo nella giornata di oggi, 40 milioni di residenti tra il Sud e Nord-Ovest degli Stati Uniti sono in allerta a causa di tornado, temporali e forti venti. I meteorologi di AccuWeather, autorevole centro meteorologico USA, si attendono molteplici tornado entro la giornata di oggi.

Una potente tempesta dalle Montagne Rocciose interagirà con il calore e l’umidità provenienti dal Golfo del Messico: ne risulteranno temporali forti, fino a violenti. È probabile che i primi temporali si scatenino da parti della bassa Valle del Mississippi a partire da metà pomeriggio. Mentre una spinta di aria più fredda continuerà a spostarsi nelle ore notturne, le tempeste si sposteranno verso est in direzione della Valle del Tennessee e si espanderanno verso nord in parte della Valle dell’Ohio.

La minaccia più diffusa fino a stanotte sarà probabilmente dovuta a raffiche di vento distruttive, che saranno in grado di abbattere alberi e linee elettriche, oltre a causare danni alle strutture. Le raffiche raggiungeranno spesso i 100-110km/h.

Inoltre, data l’estrema quantità di wind shear prevista nell’atmosfera, un certo numero di temporali potrebbe diventare abbastanza intenso da produrre tornado. Il wind shear è il cambiamento dei venti dal suolo a diverse centinaia di metri nell’atmosfera e può causare la rotazione dei temporali. Quando un temporale ruota, il rischio di un tornado aumenta notevolmente.

“In parti della Louisiana, dell’Arkansas e del Mississippi, le condizioni dovrebbero consentire alle tempeste di iniziare facilmente a ruotare, portando a una maggiore minaccia di tornado. In un tale ambiente, non si possono escludere anche un paio di tornado forti e di lunga durata“, ha detto Andrew Johnson-Levine, meteorologo di AccuWeather.

Poiché il rischio di tornado si estenderà nelle ore notturne di oggi, rappresenterà un ulteriore pericolo, in quanto non c’è possibilità di vedere il vortice in anticipo. Non tutte le tempeste producono fulmini frequenti che illuminerebbero il tornado, che potrebbe essere nascosto anche dalla pioggia battente. I nubifragi saranno abbastanza intensi da ridurre la visibilità per gli automobilisti e provocare allagamenti urbani.

Le principali aree metropolitane interessate dal maltempo nella giornata di oggi includono Shreveport, in Louisiana; Little Rock, in Arkansas; Memphis nel Tennessee e forse anche Houston e Nashville.

Forte maltempo previsto anche mercoledì 30 novembre negli USA

Il rischio di forti temporali continuerà in una certa misura più a est mercoledì 30 novembre. “Mercoledì, le condizioni nell’atmosfera inizieranno a diventare meno favorevoli per il maltempo, ma ciò potrebbe non essere sufficiente per impedire che si verifichino tempeste distruttive isolate“, ha affermato Joe Bauer, meteorologo di AccuWeather. “Il rischio maggiore di forti temporali potrebbe essere vicino al corridoio Interstate-10 della Costa del Golfo centrale, ma alcune forti tempeste potrebbero estendersi fino al Tennessee orientale e anche al North Carolina occidentale“.

Le città che mercoledì potrebbero sperimentare temporali in grado di produrre inondazioni improvvise e raffiche di vento distruttive includono New Orleans, Atlanta e Greenville, nella South Carolina.

Poiché le tempeste attraversano i principali hub da oggi a mercoledì sera, sono probabili ritardi e voli annullati da parte delle compagnie aeree.