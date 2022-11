Vaccini e reazioni avverse: nascita vaginale o con cesareo fa la differenza

MeteoWeb

Il tipo di parto alla nascita, vaginale o con taglio cesareo, è associato a cambiamenti nel microbioma intestinale del bambino e alla reattività a determinati vaccini infantili. E’ quanto riporta uno studio pubblicato su Nature Communications. Secondo lo studio il parto vaginale porta ad una composizione del microbiota associata a un aumento di un tipo specifico di risposta anticorpale a due vaccini infantili. Il tutto avviene in bambini sani rispetto al taglio cesareo.

I vaccini per i più piccoli mirano a conferire protezione da una serie di malattie infettive associate all’infanzia. Il modo in cui questi vaccini interagiscono e inducono risposte immunitarie è fondamentale per il livello di protezione generato nel bambino. Il microbioma è noto per svolgere un ruolo nelle risposte immunitarie alla vaccinazione. La relazione tra la prima infanzia e il suo effetto sulla composizione del microbiota intestinale resta poco conosciuta. Come anche le successive risposte ai vaccini infantili.

Lo studio, nesso tra nascita e reazione ai vaccini

Debby Bogaert e colleghi hanno esaminato 101 bambini, nati per via vaginale o tramite taglio cesareo. I ricercatori hanno valutato il loro microbioma intestinale nei primi 12 mesi di vita. Hanno anche valutato le risposte anticorpali a due vaccini infantili di routine diretti contro i patogeni respiratori. Si tratta dei vaccini pneumococcici e meningococcici, iniettati a 12 e 18 mesi dopo la nascita.

Gli autori hanno scoperto che la nascita tramite parto vaginale era associata a livelli aumentati di Bifidobacterium ed Escherichia coli nel microbioma intestinale nei primi mesi di vita. Si sono inoltre verificate risposte anticorpali IgG più elevate contro entrambi i vaccini. I ricercatori hanno dimostrato che il microbioma media il legame tra la modalità di consegna e le risposte al vaccino pneumococcico, rispetto al taglio cesareo.

I risultati

I risultati dello studio suggeriscono che la modalità di parto alla nascita può provocare alterazioni del microbioma. Oltre alla reattività del sistema immunitario ai vaccini infantili. Tuttavia, resta da affrontare come la differenza nei livelli di anticorpi corrisponda alla quantità di protezione immunitaria.