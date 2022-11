Vaccini, l’ex Presidente calabrese Spirlì: “la mia rabbia? Essere stato ‘convinto’ che fosse miele”

MeteoWeb

Qualche settimana fa, Nino Spirlì, ex Presidente f.f. della Calabria, ha pronunciato parole durissime sui vaccini anti-Covid, definendoli una “merda” e parlando dei problemi di salute cui è andato incontro dopo aver ricevuto tre dosi. Ora Spirlì, che durante il periodo in cui è stato Presidente della Calabria era in sintonia con la linea dura dell’allora governo Conte, è tornato sull’argomento, rincarando la dose contro la campagna mediatica sui vaccini.

Sui social, l’ex Presidente f.f. della Calabria, ha scritto una frase breve ma significativa. “La mia rabbia? Essere stato ‘convinto’ che fosse miele…”, ha scritto Spirlì, condividendo uno spezzone di video di una puntata di “Fuori dal Coro”, in cui il giornalista Mario Giordano analizzava i dati sulla campagna vaccinale.