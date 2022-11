Vento forte: disagi nei collegamenti tra Ischia e Procida

MeteoWeb

Disagi per i collegamenti marittimi oggi nel Golfo di Napoli a causa del forte vento di libeccio, con picchi di 20 nodi. Diverse le corse dei mezzi veloci sospese per le isole di Ischia e Procida.

In conseguenza del peggioramento delle condizioni meteo, le compagnie di navigazione stanno annullando anche alcuni dei collegamenti effettuati con le navi traghetto in partenza o in arrivo dal porto di Napoli. Regolari al momento le corse effettuate dal porto di Pozzuoli.

