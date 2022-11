Vento forte e mare agitato: ritardi nei collegamenti Sardegna-Liguria

MeteoWeb

Disagi nei trasporti marittimi tra Sardegna e Liguria, a causa di forti raffiche di maestrale (punte di 50 km/h) e del mare forza 8, tendente a 9.

Il traghetto Athata della Tirrenia-Moby ha dovuto effettuare il passaggio a Est della Corsica, nella rotta di Levante, sulla tratta Genova-Porto Torres, accumulando 3 ore e mezzo di ritardo. La nave gemella Ianas, partita ieri notte dallo scalo sardo, ha raggiunto il porto ligure con un’ora di ritardo.

Sempre per il maltempo, è saltata una corsa del mezzo veloce per l’Isola d’Elba che collega Portoferraio a Piombino.

Per il monitoraggio della situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale: