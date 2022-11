Forte vento di scirocco, fermi aliscafi per Ischia e Procida

MeteoWeb

Il forte vento di scirocco sta rendendo difficoltosi i collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli, ed in particolare per Ischia e Procida.

Attualmente risultano cancellate numerose corse effettuate con i mezzi veloci da e per i porti di Forio, Casamicciola, Ischia Porto e Marina Grande delle due isole che restano perciò collegate con quelle operate dalle navi traghetto, da e per i porti di Pozzuoli e Porta di Massa.

