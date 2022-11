Pezzi di vetro negli integratori alimentari: l’avviso del Ministero della Salute

MeteoWeb

Il Ministero della Salute ha pubblicato diversi avvisi di richiamo per alcuni lotti di integratori alimentari per capelli e unghie prodotti dal marchio francese Ducray. L’allerta è stata diramata per “possibile presenza di particelle di vetro inferiori a 630 micron” al loro interno.

Il prodotto richiamato è denominato Anacaps Expert. Il richiamo è stato necessario per i seguenti lotti:

2K1RJ (confezione omaggio da 5 capsule, peso netto di 2,8 g);

(confezione omaggio da 5 capsule, peso netto di 2,8 g); 2K1RG , 2K1RF , 2K1MD , 2K1MC (confezione da 30 capsule, peso netto di 17 g);

, , , (confezione da 30 capsule, peso netto di 17 g); 2K1RF, 2K1MD, 2K1MC (confezione 2+1 in omaggio ciascuna da 30 capsule, peso netto di 17 g).

La data di scadenza è indicata in 07/2024 per alcuni lotti e 06/2024 per altri. Gli integratori alimentari per capelli e unghie, commercializzati da PIERRE FABRE ITALIA S.P.A., sono prodotti da PFDC Laboratoires Dermatologiques Ducray.

I prodotti potrebbero contenere materiale non idoneo all’ingestione. Il Ministero della Salute invita i consumatori a controllare di non avere acquistato le confezioni incriminate. Queste infatti potrebbero contenere “particelle di vetro inferiori a 630 micron”. In caso di acquisto, spiega Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è indispensabile evitare il consumo.

