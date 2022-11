Viaggio record per il cargo spaziale cinese Tianzhou 5

MeteoWeb

La Cina ha lanciato sabato scorso una nuova navicella cargo verso la sua stazione spaziale, appena completata, in preparazione della prossima missione con equipaggio.

I taikonauti a bordo di Tiangong, il comandante Chen Dong, Liu Yang e Cai Xuzhe, hanno aperto il portello di attracco alle 14:18 ora di Pechino, e poi sono entrati nel cargo 40 minuti dopo.

Tianzhou 5 è stato posto in un’orbita terrestre bassa da un razzo vettore Long March 7 che è decollato dal Wenchang Space Launch Center nella provincia di Hainan. Dopo che il cargo è entrato in orbita, ha viaggiato per 2 ore e 7 minuti per incontrarsi con la stazione spaziale Tiangong e quindi attraccare alle 12:10 ora di Pechino. Ha portato provviste necessari agli astronauti, propellente e alcune strumentazioni scientifiche.

Le manovre sono diventate le operazioni di rendezvous e attracco più veloci mai condotte da un veicolo spaziale, battendo il vecchio record della navicella russa Soyuz MS-17 risalente al 14 ottobre 2020, quando ha impiegato 3 ore e 3 minuti dal decollo all’attracco alla Stazione Spaziale Internazionale.

Per giungere a destinazione in così poco tempo gli ingegneri cinesi hanno ottimizzato le manovre in orbita che finora richiedevano circa 4 ore.

La missione Tianzhou 5

La missione Tianzhou 5 ha consegnato i rifornimenti necessari per la prossima missione con equipaggio Shenzhou 15, che potrebbe essere lanciata già alla fine di novembre.

Una ripartizione dettagliata del carico non è stata pubblicata prima del lancio, ma il cargo probabilmente ha trasportato propellente per la stazione spaziale insieme a cibo e rifornimenti per gli astronauti. A bordo anche 5 CubeSat e altri 5 esperimenti.

La stazione spaziale Tiangong è al completo

La Cina ha lanciato due moduli negli ultimi mesi, per unirsi al modulo principale Tianhe già in orbita. Queste importanti missioni hanno segnato il completamento della stazione a tre moduli, a forma di T, che attualmente ospita i 3 astronauti della missione Shenzhou 14, Chen Dong, Liu Yang e Cai Xuzhe.

Con tutti i moduli in posizione, il trio sarà in grado di accogliere a bordo l’equipaggio Shenzhou 15 prima della fine dell’anno e condurre il primo passaggio di consegne della nuova stazione cinese.

Tiangong è circa il 20% più grande della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). La Cina intende mantenere Tiangong occupata e operativa per almeno un decennio, il che significa che dovrebbe sopravvivere alla ISS e forse diventare l’unica stazione spaziale in orbita sopra la Terra.