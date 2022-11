Spazio: startup indiana lancia Vikram-S, il primo razzo privato

MeteoWeb

Dalla stazione spaziale dell’Indian Space Research Organisation (ISRO), a Sriharikota, nell’India orientale, è stato lanciato con successo oggi Vikram-S, il primo razzo privato, realizzato da Skyroot Aerospace Private Limited. Si tratta di una start-up co-fondata nel 2018 da Naga Bharath Daka e da Pawan Chandana, 2 giovani ingegneri che si sono conosciuti all’agenzia spaziale indiana: entrambi si sono licenziati, “avendo intuito le opportunità di business per i privati nel settore dello Spazio“, hanno raccontato.

Il lancio è stato ripetutamente rinviato, ma la missione oggi si è conclusa con successo. Il razzo (battezzato in omaggio a Vikram Sarabhai, padre del programma spaziale indiano), lungo 6 metri, ha raggiunto l’altezza di 89.5 km per precipitare nel Golfo del Bengala dopo 5 minuti. Il vettore è stato costruito con strutture in carbonio composito e componenti stampati in 3D.

Jitendra Singh, Ministro del governo di Delhi per la Scienza e la Tecnologia, ha affermato: “Una nuova alba. Da oggi l’India si avvia a costituire il proprio ecosistema spaziale“.

L’India ha intensificato il suo programma spaziale negli ultimi anni e prevede una missione con equipaggio, con il sostegno di Russia e Francia, entro il 2024.