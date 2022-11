Vittime del Covid: “come dimenticare il dramma di 180.000 famiglie?”

MeteoWeb

“Oggi a Roma si sono radunati i familiari delle vittime del Covid. Erich Grimaldi ha raccolto le loro testimonianze: non mi vergogno a dire che ho pianto, lacrime di commozione e di rabbia! Quel sacco nero, unito alle parole dei presenti, chiede fortissimamente giustizia. Come si potrà dimenticare il dramma di 180.000 famiglie straziate e continuare a sentir ripetere che la pandemia è stata ben gestita in Italia!!?! No, non posso farcela“. E’ quanto scrive sui social il dottor Nino Pignataro, uno dei medici del Comitato Cura Domiciliare Covid-19.

In piazza della Madonna di Loreto, a Roma, si è svolto oggi il sit-in del comitato nazionale familiari vittime del Covid. La pioggia fredda e incessante ha fatto oggi da cornice al sit-in dei familiari delle vittime del Covid. Sono circa 60 le persone che hanno preso parte a Roma alla manifestazione, ospitata in piazza della Madonna di Loreto, per ricordare i propri cari, “dimenticati troppo in fretta da tutti”, come ha sottolineato all’agenzia Dire il presidente del comitato nazionale familiari vittime del Covid, Luca Merico.

Il nome della manifestazione è onelove19novembre, perché vuole puntare l’attenzione sull’amore che lega i familiari alle vittime, contrapposto all’amore negato alle vittime, “morte abbandonate in anonimi e asettici letti di ospedale- ha spiegato Merico- senza alcun conforto morale, religioso e affettivo”. Donne e uomini provenienti da tutta Italia, si sono uniti nel ricordo di chi non ce l’ha fatta e nel desiderio di avere risposte, hanno ricordato le proprie storie in quelli che il comitato ha definito ‘racconti d’amore e di dolore’.