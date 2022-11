Volo Atene-New York dirottato mentre sorvola la Sardegna: mistero su “sospetti a bordo” | LIVE

MeteoWeb

Il volo Emirates Atene-New York partito oggi pomeriggio dalla capitale della Grecia verso gli States è stato bloccato mentre sorvolava la Sardegna settentrionale, all’altezza di Sassari. Non è noto cosa sia accaduto, fatto sta che dopo un paio di giri in loco il volo EK209

ha fatto inversione di rotta, percorso il Mediterraneo fino al Peloponneso e adesso pare stia facendo rientro ad Atene.

Il volo è ancora in corso e si può seguire in diretta tramite flightradar. Secondo alcuni media greci, l’aereo diretto negli USA è stato dirottato ad Atene sulla base di informazioni di un’agenzia di intelligence straniera (probabilmente Israele), che avrebbe avvertito della presenza di una persona sospetta a bordo con intenzioni di dirottamento. Secondo le ultime informazioni (molto frammentarie e ancora da confermare), i piloti avrebbero il controllo del mezzo che starebbe rientrando ad Atene sorvolando il mare dopo che Francia e Italia avrebbero rifiutato l’ingresso del volo nel loro spazio aereo successivamente all’allerta dell’intelligence israeliana. Per il rientro ad Atene, il volo ha sorvolato esclusivamente il mare evitando la terraferma per motivi di sicurezza.

Seguiranno aggiornamenti