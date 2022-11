Paura sul volo Comiso-Malpensa: aereo dirottato a Catania, cosa è successo

MeteoWeb

Un aereo della compagnia Ryanair era decollato oggi dall’aeroporto di Comiso (Ragusa) in direzione Milano Malpensa ma è stato costretto a tornare indietro. Il volo in questione era il Ryanair 8731. Quando aveva già superato la costa settentrionale della Sicilia, il velivolo è stato dirottato per motivi di sicurezza all’aeroporto Fontanarossa di Catania.

Il motivo all’origine della decisione sarebbe un forte odore di bruciato avvertito a bordo, secondo quanto riferisce il “Quotidiano di Ragusa”, che cita un post sui social pubblicato da uno dei passeggeri dell’aereo. “Sono sull’aereo che è appena stato dirottato a Catania, il motivo dell’atterraggio è stato causato da un forte odore di bruciato che si è sentito in cabina e che poi è rientrato! Il pilota così ha deciso (con professionalità) per motivi di sicurezza di atterrare per verificare il problema!”, ha scritto il passeggero.