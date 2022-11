Russia, allarme per il vulcano Shiveluch: “prepara eruzione disastrosa”

MeteoWeb

Grande preoccupazione in Russia per il vulcano Shiveluch, grosso stratovulcano alto 3.283 metri (quindi molto molto simile all’Etna, come altitudine) situato nella penisola di Kamčatka, estremo oriente russo. Gli esperti che lo monitorano, nelle ultime ore hanno riscontrato come stia minacciando una potente eruzione.

“Continua la crescita della cupola lavica, c’è una forte attività delle fumarole in un processo accompagnato da valanghe calde ed esplosioni” hanno scritto sul sito ufficiale gli esperti del Kamchatka Volcanic Eruption Response Team.