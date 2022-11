Wurstel Fiorucci richiamati dal mercato | LOTTO e INFO

MeteoWeb

Il Ministero della Salute ha pubblicato in data odierna un avviso di richiamo per wurstel a marchio Fiorucci. Si tratta dei Wurstel Suillo di Cesare Fiorucci spa, venduti in confezioni da 250 grammi. Il lotto richiamato è il n° 02441, data di scadenza 09/01/2023.

Il prodotto è stato richiamato a causa della presenza di allergeni non dichiarati in etichetta, ovvero di proteine delle uova. I consumatori che avessero già acquistato il prodotto non devono dunque consumare in presenza di allergia alle proteine delle uova.

