Zoccoli (Infn): “grazie alla scienza nascono le tecnologie per la società e l’ambiente”

È “grazie alla scienza che nascono tecnologie utili per la società e anche per la tutela dell’ambiente”. A scandirlo è il Presidente dell’Infn, Antonio Zoccoli, rispondendo alle domande nel corso dell’evento “La fisica in Super8” in cui l’Istituto ha inaugurato al liceo Virgilio di Roma il progetto “La Mediateca Infn. La storia della fisica in video” con il Premio Nobel Giorgio Parisi.

Se pensiamo alla tutela dell’ambiente, Zoccoli sottolinea che “la fisica ci aiuta per i problemi del futuro e per il futuro”. “Per fare scoperte – continua il Presidente dell’Infn – bisogna realizzare nuove tecnologie che poi, in pochi anni, vengono applicate nella società. Il web è nato al Cern, gli scienziati avevano bisogno di un linguaggio unico per comunicare le loro ricerca, senza questo non ci sarebbe stato il web che ha cambiato il mondo”. “Il Cern avrebbe potuto brevettare questa sua scoperta e forse così non avremmo avuto più problemi di finanziamenti per la ricerca ma non l’ha fatto perché ha aperto a tutti il web anche se ne ha mantenuto la proprietà intellettuale“, ha aggiunto Zoccoli.