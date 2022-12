Clima: il 2022 è l’anno più caldo mai registrato nel Regno Unito

MeteoWeb

L’anno 2022 è il più caldo mai registrato nel Regno Unito. Lo rende noto il Met Office, il servizio meteorologico britannico, in un comunicato basato su dati provvisori. Tutte e quattro le stagioni del 2022 sono rientrate nella top ten di una serie iniziata nel 1884 e i 10 anni più caldi si sono tutti verificati dal 2003. Oltre a stabilire un nuovo record di temperatura media annuale di 139 anni, il 2022 sarà ricordato anche per molti altri eventi meteorologici significativi nel Regno Unito.

L’anno più caldo mai registrato nel Regno Unito

Il 2022 vedrà la temperatura media annuale più alta in tutto il Regno Unito, superando il precedente record stabilito nel 2014 quando la media era di +9,88°C. Dal 1884, tutti i dieci anni che hanno registrato la temperatura annuale più alta si sono verificati dal 2003. Il dato provvisorio definitivo per il 2022 sarà disponibile alla fine dell’anno e sarà quindi soggetto a un ulteriore controllo di qualità e ad un processo di verifica.

Il 2022 sarà anche l‘anno più caldo mai registrato nella serie di temperature dell’Inghilterra centrale di 364 anni dal 1659, il record strumentale di temperatura più lungo al mondo.

Il Dottor Mark McCarthy, capo del National Climate Information Center del Met Office, ha detto: “il 2022 sarà l’anno più caldo mai registrato per il Regno Unito. Mentre molti ricorderanno il caldo estremo dell’estate, ciò che è stato degno di nota quest’anno è stato il caldo relativamente costante durante tutto l’anno, con ogni mese – tranne dicembre – più caldo della media”.

Le alte temperature di inizio anno

L’anno è iniziato con un tema mite con il Capodanno più caldo mai registrato in base alla temperatura massima. +16,3°C sono stati registrati a St. James’s Park, a Londra, e quel tema mite è stato replicato per gran parte del 2022 con più giorni più caldi della media e meno giorni più freddi della media. Le temperature sono rimaste al di sopra della media per ogni mese dell’anno nel 2022, ad eccezione di dicembre che finora è stato più freddo della media. Mentre molti ricorderanno il caldo senza precedenti di luglio, è la persistenza di condizioni più calde della media che hanno portato il 2022 a battere il record di temperatura annuale.

Temperature estive

La quarta estate più calda della serie per il Regno Unito è stata sottolineata da temperature superiori a +40°C registrate nel Regno Unito per la prima volta. Coningsby, nel Lincolnshire, ha registrato la temperatura più alta, con +40,3°C che superano di 1,6°C il precedente record del Regno Unito. Il periodo caldo di luglio ha visto il Met Office emettere la sua primo allerta rossa per il caldo estremo con impatti diffusi per il Regno Unito. Anche il Galles ha registrato un nuovo record di temperatura massima giornaliera di +37,1°C; la Scozia ha registrato un nuovo record di +34,8°C.

Inizio freddo a dicembre

Il 2022 ha visto le prime due settimane di dicembre più fredde dal 2010. Le temperature sono scese fino a -17,3°C a Braemar il 13 dicembre, quando l’aria fredda da nord ha influenzato il clima del Regno Unito. Fino al 27 dicembre, la temperatura media per il Regno Unito è di soli +2,4°C, ovvero 1,8°C al di sotto della media del mese.

Inoltre, sebbene non sia stato un bianco Natale per la stragrande maggioranza del Regno Unito, alcune piccole quantità di neve e nevischio sono state registrate il giorno di Natale in alcune stazioni nel nord-ovest della Scozia e in alcune parti dell’Irlanda del Nord, il che significa che tecnicamente è stato un bianco Natale.

Le stagioni

Tutte e quattro le stagioni del 2022 sono state tra le prime 10 più calde mai registrate per il Regno Unito. L’inverno è stato l’ottavo più caldo, la primavera la quinta più calda, l’estate la quarta più calda e l’autunno il terzo più caldo.

Oltre alle temperature record, il Met Office afferma che è stato un anno particolarmente secco, con precipitazioni ben al di sotto della media.