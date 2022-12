8 Dicembre, Buona Festa dell’Immacolata Concezione: le più belle IMMAGINI, VIDEO e FRASI per gli auguri

MeteoWeb

Oggi, 8 Dicembre 2022, la Chiesa cattolica celebra la solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria: si tratta di un dogma cattolico, proclamato da papa Pio IX l’8 dicembre 1854 con la bolla Ineffabilis Deus, in base alla quale la Vergine Maria è stata preservata immune dal peccato originale fin dal primo istante del suo concepimento. Il dogma dell’Immacolata Concezione riguarda il peccato originale: per la Chiesa ogni essere umano nasce con il peccato originale, salvo la Madre di Cristo.

Lo stato italiano, con la L. 27 maggio 1949, n. 260 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive), ha inserito la festa dell’Immacolata Concezione dell’otto dicembre tra le festività nazionali.

8 Dicembre 2022, Buona Festa dell’Immacolata Concezione: immagini, frasi e video per gli auguri

In alto una selezione di immagini da condividere in occasione della Festa dell’Immacolata, di seguito frasi e video.