L’8 dicembre un raro allineamento, in cielo protagonista un puntino rosso e brillante

Ogni tanto in cielo appare qualcosa che attira l’attenzione anche di chi normalmente non si preoccupa di alzare lo sguardo. È probabile che ciò accada prima dell’alba dell’8 dicembre, quando la Luna piena apparirà molto vicino all’ormai brillante pianeta Marte. Infatti, il satellite diventerà pieno alle 05:08 ora italiana, mentre Marte raggiungerà l’opposizione al Sole solo 87 minuti dopo. Ciò si tradurrà in un allineamento quasi perfetto nello Spazio tra Sole, Terra, Luna e Marte.

Già da diverso tempo, Marte è insolitamente visibile nei nostri cieli come un puntino rosso e brillante, ben riconoscibile anche a occhio nudo. L’opposizione del Pianeta Rosso è un fenomeno raro, che si verifica circa ogni 2 anni: viene a trovarsi dal lato opposto del Sole rispetto alla Terra, una configurazione perfetta per ammirarlo.

Proprio l’8 dicembre si verificherà un altro evento imperdibile: Marte verrà occultato Luna piena: il nostro satellite passerà davanti al pianeta, nascondendolo temporaneamente alla nostra vista, nelle prime ore del mattino dell’8 dicembre. Il culmine del fenomeno è previsto alle 05:13. Poco dopo, intorno alle 6 e mezzo, Marte raggiungerà l’opposizione.