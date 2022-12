Acqua alta a Venezia: attivato il MOSE, 82 cm nel centro storico

MeteoWeb

Ha toccato 82 centimetri in centro storico alle 8 di questa mattina la marea che sta interessando Venezia da ieri. Merito anche questa volta del MOSE, attivo da ore, che ha difeso la città lagunare limitando l’altezza dell’acqua. Il sistema si sta dimostrando davvero utile in caso di maree significative, per tutelare la città, evitando di compromettere beni architettonici e artistici i cui restauri sono sempre complessi e onerosi.

La piattaforma del CNR ha registrato una massima di 117 cm, alla Diga del Lido 126 cm, a Malamocco 126 e a Chioggia 128.

