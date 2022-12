MeteoWeb

Torna l’acqua alta a Venezia: il sistema MOSE è attivo in tutte le bocche di porto per una punta di marea fino a 110 cm, attesa per le 10:45. Il Centro Maree del Comune di Venezia ha reso noto che il livello dell’acqua potrebbe raggiungere in città un massimo di 70-75 centimetri.

