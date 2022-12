Acqua alta Venezia: la marea sale fino a 99 cm, il MOSE non è stato sollevato

MeteoWeb

Ancora acqua alta a Venezia: la punta di marea ha raggiunto quota 99 cm alle 10:55 di questa mattina, alla piattaforma del Cnr. Il livello, inferiore a quota 110 cm, non prevede l’attivazione del sistema MOSE.

L’acqua in città ha toccato i 98 cm, coinvolgendo il 5% del centro, secondo quanto riferisce il Centro maree del Comune, sottolineando che alle dighe la quota è stata di 99 cm, così come alla diga Sud del Lido. Domani è attesa una massima di 75 cm all’una di notte e 95 cm alle 11:30.

