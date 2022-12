Acqua alta a Venezia: attivato il Mose, in mare 121 cm e in città solo 70

MeteoWeb

Nuovo fenomeno di acqua alta a Venezia, ma la città lagunare è rimasta nuovamente all’asciutto: il Centro Maree del Comune ha reso noto che il picco di marea ha toccato alle ore 06:50 i 121 cm, misurati in Adriatico alla Bocca di Porto del Lido, mentre in città l’acqua è salita al massimo a 70 cm sul medio mare, in base ai dati forniti dalla centralina a Punta della Salute.

Le barriere mobili sono state alzate alle 02:50 alle bocche di porto di Lido e Chioggia mentre quella di Malamocco è stata chiusa alle 05:30 per permettere l’ingresso in laguna ad un traghetto.

A Chioggia – causa del forte vento di bora – l’acqua ha toccato 93 cm in città, dove oltre al Mose in mare, l’omologa versione in scala ridotta ha evitato allagamenti.

