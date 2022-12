Acqua alta a Venezia, picco di 105cm in mare: allagato il 5% della città

MeteoWeb

Alle ore 11.40, è stato raggiunto un picco di marea di 105 centimetri all’esterno della Laguna di Venezia. A Punta della Salute, si è raggiunto un massimo di 102 centimetri e in città si è registrato un allagamento della città tra il 5 e l’8%. Anche oggi le dighe del Mose non sono state sollevate (la quota per l’attivazione del sistema è di 110cm).

Per domani, lunedì 12 dicembre, l’Ufficio maree del Comune di Venezia prevede una massima di 70 centimetri alle ore 1.45 e 95 centimetri alle 12.15.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: