Aerospazio: Eutelsat seleziona Thales Alenia Space per nuovo Satellite Sds

Eutelsat Communications (Euronext Pars) ha selezionato Thales Alenia Space, una joint venture Thales (67 per cento) e Leonardo (33 per cento), per la produzione di un satellite di nuova generazione, altamente flessibile e definito da software (Sds – software-defined satellite). Lo riferisce un comunicato, secondo cui Flexsat (Flexible Satellite) si baserà sull’innovativa linea di prodotti Space Inspire (INstant SPace In-orbit REconfiguration) di Thales Alenia Space, che consente una riconfigurazione agevole e un adattamento istantaneo in orbita per offrire un livello ottimale di servizio al cliente, massimizzando l’uso efficace delle risorse satellitari.

Il nuovo satellite amplierà le risorse in orbita di Eutelsat fornendo oltre 100 Gbps di capacità incrementale in America per supportare il crescente mercato della connettività. Le sue prestazioni, combinate all’elevato livello di flessibilità in termini di copertura, allocazione della larghezza di banda e livelli di potenza, offriranno una qualità di servizio senza pari ai clienti B2B di Eutelsat per applicazioni di Advance backhauling, aziendali, governative, aeronautiche e marittime.

Sarà inoltre in grado di ospitare servizi congiunti Geo-Leo, in particolare nelle aree di alta domanda. Il Flexsat dovrebbe essere consegnato nel 2026. La spesa in conto capitale associata al programma e’ incorporata nella spesa in conto capitale autonoma di Eutelsat e nelle stime del flusso di cassa disponibile discrezionale rettificato per l’anno fiscale 2022-23 e l’anno fiscale 2023-24. E’ anche incluso nella traiettoria finanziaria della combinazione proposta di Eutelsat e OneWeb. Eva Berneke, amministratore delegato di Eutelsat, ha commentato: “L’unicità di Flexsat rende particolarmente conveniente ottimizzare la capacità e riconfigurare i servizi durante la vita del satellite, a seconda delle applicazioni e delle aree di servizio. Questo nuovo satellite sosterra’ ulteriormente la strategia di crescita di Eutelsat mirata ad affrontare la crescita del segmento della connettivita’ ed e’ anche in grado di supportare servizi congiunti Geo-Leo. Siamo lieti di collaborare ancora una volta con Thales Alenia Space e orgogliosi di essere tra i primi clienti dell’innovativa linea di prodotti Space Inspire“.

“Ordinando il primo satellite con tecnologia “Software-Defined” della sua flotta basato sulla linea di prodotti Space Inspire, Eutelsat ha espresso ancora una volta la sua fiducia in Thales Alenia Space, estendendo una partnership di lunga data recentemente segnata dai lanci di Eutelsat Konnect Vhts a luglio e di Eutelsat 10B la scorsa settimana“, ha commentato Hervè Derrey, amministratore delegato di Thales Alenia Space. Flexsat è il sesto satellite basato sulla linea di prodotti Space Inspire e il sesto satellite per telecomunicazioni assegnato a Thales Alenia Space dall’inizio dell’anno.