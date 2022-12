Panico in Afghanistan: nuova epidemia ancora ignota, morti due bambini

MeteoWeb

E’ panico in Afghanistan per un’epidemia di una malattia ancora ignota è stata segnalata nella provincia afghana di Zabul. I contagiati sono circa 300, mentre il bilancio dei morti è di 2 bambini, come hanno segnalato le autorità locali. I sintomi segnalati sono febbre alta, epistassi e altri simili a quelli della pertosse.

Le persone contagiate sono per lo più bambini, come ha dichiarato Abdul Hakim Hakimi, il direttore provinciale della sanità pubblica. “La malattia che è esplosa nel distretto di Suri della provincia ha colpito almeno 300 persone, per lo più bambini, e ha causato la morte di due bambini nell’ultima settimana“, ha detto Hakimi a Xinhua.

L’autorità ha inoltre riferito che una squadra di emergenza di funzionari sanitari è stata inviata nel distretto per curare le persone infette. L’ufficio di sanità pubblica della provincia ha chiesto ai cittadini di non uscire per alcuni giorni per evitare ulteriori focolai della malattia contagiosa.

Un’epidemia simile era stata individuata qualche settimana fa nel distretto di Şahcoy. Molte persone si sono rivolte ai centri sanitari a causa dei sintomi, ovvero febbre ed epistassi. Se si dovesse trattare di pertosse, sarebbe una malattia altamente contagiosa e respiratoria, nota per la tosse violenta incontrollabile che spesso rende difficile la respirazione.