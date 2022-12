Alabama e Utah proibiscono l’uso di TikTok su dispostivi e reti statali

MeteoWeb

Alabama e Utah, insieme ad altri stati USA, hanno deciso di vietare l’uso dell’app cinese per la condivisione di video brevi TikTok su dispositivi e reti informatiche del governo statale a causa di problemi di sicurezza nazionale.

La decisione fa seguito agli avvertimenti del direttore dell’FBI Chris Wray il mese scorso, secondo cui il governo cinese potrebbe utilizzare l’app di proprietà di ByteDance per controllare la raccolta di dati su milioni di utenti statunitensi o controllare l’algoritmo di raccomandazione, che potrebbe essere utilizzato per operazioni di influenza.

“In modo inquietante, TikTok raccoglie enormi quantità di dati, molti dei quali non hanno una connessione legittima con il presunto scopo della condivisione di video dell’app. L’uso di TikTok che coinvolge l’infrastruttura IT statale crea quindi una vulnerabilità inaccettabile alle operazioni di infiltrazione cinesi“, ha dichiarato il governatore dell’Alabama Kay Ivey in una dichiarazione.

Secondo le direttive, le agenzie del ramo esecutivo debono adottare tutte le misure necessarie per impedire a TikTok di accedere a dati statali sensibili.

Altri stati degli Stati Uniti che hanno vietato TikTok sui dispositivi statali sono Texas, Maryland e South Dakota. L’Indiana ha anche citato in giudizio l’app, sostenendo che sta ingannando gli utenti sull’accesso della Cina ai loro dati e sta esponendo i bambini a contenuti per adulti.

L’ex presidente Donald Trump nel 2020 aveva tentato di impedire ai nuovi utenti statunitensi di scaricare WeChat e TikTok, il che avrebbe di fatto bloccato l’uso di queste app negli Stati Uniti, ma ha perso una serie di battaglie giudiziarie. Nel giugno 2021, il presidente Joe Biden ha ritirato gli ordini esecutivi di Trump che cercavano di vietare i download e ha ordinato al Dipartimento del Commercio di condurre una revisione dei problemi di sicurezza posti dalle app.