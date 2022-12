Allerta Meteo Calabria: domani codice arancione sul Nord/Ovest della regione

MeteoWeb

Il Ciclone Birgit determina una fase di maltempo anche in Calabria nel fine settimana: il Centro Funzionale Multirischi dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPACAL) ha diramato un’allerta meteo codice arancione.

L’avviso è valido per la giornata di domani 10 dicembre sulla zona tirrenica centro settentrionale (Cala 1 e 2). Allerta gialla sul resto della Regione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: