Allerta Meteo arancione sulla Calabria tirrenica: il Comune di Cosenza invita alla prudenza

La Protezione Civile regionale della Calabria ha diramato l’allerta meteo arancione per criticità idrogeologica-idraulica e idrogeologica per temporali su tutta la fascia tirrenica, ad eccezione del Reggino. L’allerta è valida per la giornata di domani, mercoledì 14 dicembre. “Dal primo mattino e per le successive 18-24 ore, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, soprattutto sui settori tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento”, si legge nel bollettino.

Allerta gialla nel resto della regione.

Il Comune di Cosenza raccomanda prudenza

L’allerta meteo arancione interesserà anche la città di Cosenza. Il quadro previsionale ipotizza piogge e temporali sparsi. Più nel dettaglio, previsti fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti, con possibilità, inoltre, di fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacino idrografico di rilevanti dimensioni. Una situazione che ha indotto il settore Protezione Civile del Comune a diffondere le raccomandazioni di prudenza alla cittadinanza.