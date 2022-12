Allerta Meteo Campania: codice giallo prorogato fino a domani

MeteoWeb

La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato il vigente avviso di allerta meteo con livello di criticità idrogeologica di colore giallo fino alle 9 di domani mattina, sabato 17 dicembre. L’avviso di allerta meteo gialla resta in vigore su tutta la Campania incluse Ischia e le isole del Golfo ad accezione delle zone Alta Irpinia, Sannio e Tanagro. Si prevedono ancora precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente intense.

