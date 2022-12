Allerta Meteo Campania: domani codice giallo per temporali, anche a Ischia

MeteoWeb

La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un’allerta meteo con livello di criticità idrogeologica di colore giallo valido dalle ore 6 alle ore 18 di domani, martedì 13 dicembre, sull’intero territorio regionale incluse Ischia e le altre isole del Golfo di Napoli e ad eccezione delle sole zone Alta Irpinia, Sannio e Tanagro. Si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o isolato temporale, puntualmente anche intense.

La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda alle autorità competenti di attivare i Centri operativi comunali e tutte le misure previste dai rispettivi Piani comunali di protezione civile per prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni evidenziati con particolare riferimento al rischio idrogeologico. La perturbazione insisterà sulla regione anche nei prossimi giorni.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: