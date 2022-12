Allerta Meteo Emilia-Romagna: nuovo codice arancione per la costa Ferrarese

MeteoWeb

“Per domenica 4 e lunedì 5 dicembre si prevedono condizioni del mare sotto costa che possono generare fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale in considerazione dello stato di criticità in corso nella zona di Lido di Volano a seguito dei danni alle opere di difesa causati dalle precedenti mareggiate“: la protezione civile dell’Emilia-Romagna e Arpae hanno diramato un‘allerta meteo codice arancione per il Ferrarese, gialla per le province di Ravenna, Forlì-Cesena-Rimini.

“Per lunedì 5 dicembre non si esclude la possibilità di temporali sparsi e di breve durata, localmente anche di forte intensità, più probabili sulla fascia appenninica centro-occidentale nelle prime ore della giornata, con possibili effetti e danni associati. Le precipitazioni possono generare occasionali fenomeni franosi e innalzamenti dei livelli idrometrici prossimi alla soglia 1,” si legge nel bollettino.

