Allerta Meteo Emilia-Romagna: codice giallo per criticità costiera, possibili episodi di gelicidio

“Nella giornata di venerdì 9 dicembre sono previste piogge diffuse, che sulle aree appenniniche possono essere anche localmente di forte intensità e con accumuli moderati. Nelle prime ore della giornata le precipitazioni possono essere in forma nevosa o di acqua mista a neve a partire da quote collinari del settore occidentale, dove sono probabili anche locali episodi di gelicidio. I fenomeni sono previsti in attenuazione o in temporaneo esaurimento nel corso del pomeriggio o della sera“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna e Arpae hanno diramato un’allerta meteo per vento, piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori e altri fenomeni, valida “dalle 00:00 del 09 dicembre 2022 fino alle 00:00 del 10 dicembre 2022“.

“Si prevede un’intensificazione della ventilazione da Sud-Ovest sulle aree appenniniche centro-orientali fino a valori di burrasca moderata (62-74 km/h) e con rinforzi di burrasca forte (75-88 km/h) sulle aree appenniniche orientali. Sono possibili localizzati fenomeni franosi, ruscellamento sui versanti e innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua, più probabili nel settore centro-occidentale collinare e montano, con possibili superamenti della soglia 1. Sono possibili localizzati fenomeni di erosione e/o di ingressione marina sulla costa ferrarese e ravennate dovuti al persistere di vulnerabilità locali,” si legge nel bollettino.