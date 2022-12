MeteoWeb

La Protezione Civile regionale delle Marche ha diramato un’allerta meteo per la giornata di domani, sabato 10 dicembre. È stata indicata l’allerta meteo arancione per rischio idraulico e idrogeologico e allerta gialla per temporali nelle Marche settentrionali e centrali. L’avviso è valido dalla mezzanotte e fino alle 23:59 del 10 dicembre.

Nelle Marche meridionali, invece, diramata l’allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico.