Allerta Meteo Napoli per il maltempo di sabato: la decisione del comune sulle scuole

A Napoli è una giornata di cielo nuvoloso con +17°C e forte vento pre-frontale rispetto al ciclone Birgit che sta colpendo duramente il Centro/Nord Italia con fenomeni di maltempo anche intensi che domani arriveranno anche in Campania.

Su Napoli sarà un Sabato 10 Dicembre di forti piogge, particolarmente intense nel pomeriggio, con venti impetuosi e forti mareggiate. Il Comune, infatti, ha disposto la chiusura di tutti i parchi cittadini, di Castel dell’Ovo e del Maschio Angioino. Ancora, invece, non c’è stata alcuna comunicazione ufficiale in merito alle scuole chiuse.

Norme comportamentali in caso di avviso di allerta meteo per forti raffiche di vento

Prestare attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali per l’eventuale caduta di rami, alberi, pali, segnaletica o impalcature e, in ogni caso, segnalare l’eventuale stabilità precaria di tali elementi anche in situazioni ordinarie, dandone comunicazione ai numeri di emergenza 112, 113, 115;

Assicurare stabilmente o rimuovere da finestre e balconi elementi mobili quali piante, coperture, strutture provvisorie o qualsiasi oggetto che possa essere trasportato via dal vento;

Osservare particolareprudenza negli spostamenti limitandoli a quanto strettamente necessario.

Norme comportamentali in caso di avviso di allerta meteo per fenomeni idrogeologici rilevanti

Evitare di frequentare locali interrati o posti a pian terreno, principalmente se lungo assi stradali notoriamente interessati da grossi deflussi idrici e comunque tenere costantemente monitorato il livello delle acque di deflusso. In caso di allagamento staccare subito l’energia elettrica;

In caso di necessità di attraversare in auto un sottopasso stradale, sito critico in occasione di allerta meteo, procedete con molta cautela, verificandone la praticabilità e, in caso contrario, datene immediata comunicazione ai numeri di emergenza 112, 113, 115.

Si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione nei siti già segnalati per il rischio idrogeologico (versanti e pendii per possibili frane e smottamenti) e idraulico (sottopassi e aree di collettori fognari per possibili allagamenti).

I sottopassi ed i siti cittadini oggetto di attenzione, eventualmente interdetti in caso di forte pioggia, sono i seguenti: