Allerta Meteo Puglia: domani temporali e vento forte

La Protezione Civile regionale della Puglia ha diramato un’allerta meteo valida dalle ore 8 di domani, sabato 3 dicembre, e per le successive 12 ore. Previste “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia meridionale, con quantitativi da deboli a moderati. Venti forti dai quadranti meridionali, a prevalente componente sud-orientale, con raffiche di burrasca”, si legge nel bollettino.

Diramata, dunque, allerta meteo gialla per Puglia Centrale Adriatica, Salento e Bacini del Lato e del Lenne per rischio idrogeologico, idrogeologico per temporali, vento.