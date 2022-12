MeteoWeb

La protezione civile regionale della Sardegna ha diramato un’allerta meteo per temporali in arrivo. Per la giornata di domani, sabato 10 dicembre, è stato previsto codice arancione per rischio idrogeologico nella parte centrale e occidentale dell’Isola.

Per seguire la situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale: