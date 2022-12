Allerta Meteo Sardegna: piogge e temporali da stasera

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale della Sardegna comunica che “dalle 22 di oggi, e per le successive 10 ore, la Sardegna occidentale e settentrionale sarà interessata da precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale isolato, con cumulati moderati. Saranno inoltre possibili temporali forti isolati”.

Per questo, ha emesso a partire dalle ore 00:00 del 13 dicembre e sino alle 11:59 dello stesso giorno un’allerta meteo per: “codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali sulle aree di allerta Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro; codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali sull’area di allerta Gallura”.