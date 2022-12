Allerta Meteo Toscana: maltempo nel weekend, codice arancione sul Centro/Sud

MeteoWeb

La protezione civile della Regione Toscana ha diramato un’allerta meteo codice colore arancione per rischio idrogeologico e temporali valida fino a tutta la giornata di domani. Una bassa pressione articolata in due minimi pressori porta oggi la prima fase di maltempo e domani si appresterà a portare la seconda. Quest’ultima però favorirà fenomeni maggiori sul Centro/Sud.

Sulle aree centromeridionali della regione l’allerta per rischio idrogeologico passerà al livello arancione dalla mezzanotte fino alle 15 di domani, sabato 10 dicembre.

