Allerta Meteo Toscana: in arrivo pioggia e temporali

Una nuova allerta meteo gialla interesserà in modo articolato tutta la Toscana nella giornata di domani, giovedì 15 dicembre. I fenomeni attesi, causati dalla vasta perturbazione presente su tutta l’area mediterranea centro-occidentale, sono soprattutto piogge e temporali forti.

Per rischio idrogeologico del reticolo minore, l’allerta meteo scatterà dalle 12 di domani fino alla mezzanotte e interesserà tutto il territorio della Toscana, mentre per rischio idraulico del reticolo principale il codice giallo avrà durata dalle 18, sempre di domani, fino alla mezzanotte e riguarderà le aree del Bisenzio e dell’Ombrone pistoiese, la zona costiera a sud di Livorno, con i bacini del Fiora e dell’Ombrone grossetano, la Lunigiana e tutta la valle del Serchio. Il codice giallo per temporali forti, infine, interesserà dalle 12 fino alla mezzanotte di domani tutto il Valdarno, Val di Bisenzio, costa centro-sud e Arcipelago, Lunigiana, Mugello, Romagna toscana, tutta la Valle de Serchio e Versilia.