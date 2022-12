Allerta Meteo Toscana: codice arancione per pioggia e temporali

MeteoWeb

Il peggioramento delle condizioni meteo, che a partire da oggi pomeriggio interesserà tutta la Toscana con piogge e rovesci diffusi, ha portato la Sala operativa unificata della protezione civile regionale ad innalzare il livello di allerta da giallo ad arancione per il rischio idrogeologico del reticolo minore. Le zone interessate sono quelle appenniniche a Nord della Toscana, mentre su tutte le aree restanti resta valida l’allerta gialla per pioggia e temporali forti causati dalla vasta perturbazione presente su tutta l’area del mediterraneo centrale.

Per rischio idrogeologico del reticolo minore l’allerta arancione scatterà dalle 17 di oggi, fino alle 7 di domani e interesserà le aree del Bisenzio e dell’Ombrone pistoiese, la Lunigiana, le valli del Serchio e del Reno, il Mugello e la Val di Sieve e il Casentino con il Valdarno superiore.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: