Allerta Meteo Toscana: temporali e rischi idraulici, prolungato il codice giallo

È iniziato il miglioramento dei fenomeni meteo che in queste ore colpiscono la Toscana, sussistono comunque precipitazioni sparse, anche temporalesche, di difficile localizzazione ma più persistenti nelle zone centrali e meridionali.

La Sala operativa unificata della protezione civile ha prolungato la vigilanza connotandola con il codice giallo per i rischi idraulici del reticolo principale e minore e per temporali in tutta la regione fino alla giornata odierna. Unica eccezione temporale l’area pertinente al reticolo principale dell’Arno, dal Casentino alla Costa, che vedrà la conclusione dell’allerta sabato alle 12.

