Allerta Meteo Toscana: pioggia, temporali e vento da stasera

Un’intensa perturbazione che interessa la Toscana porterà a precipitazioni diffuse, anche temporalesche a partire dalla serata di oggi, giovedì 8 dicembre. La sala operativa unificata della Protezione Civile ha emesso pertanto un articolato codice giallo che, con diverse modalità, interesserà tutta la regione nella giornata di venerdì 9 dicembre.

Per rischio idrogeologico del reticolo minore, la vigilanza scatta da questa mezzanotte e interesserà tutto il territorio regionale. Sempre dalla mezzanotte, codice giallo per temporali forti nelle aree del Valdarno, della Romagna toscana, della Lunigiana e della Val di Serchio, che, a partire dalle 7 di domani, si estenderà a costa centro-sud, aree dell’Ombrone grossetano e del Fiora. Codice giallo per rischio idraulico del reticolo principale dalle 7 fino alla mezzanotte di domani, venerdì, per Lunigiana e bacino del Serchio. Per vento forte, lo stato di vigilanza riguarda, per l’intera giornata di domani, venerdì, Romagna toscana e Valtiberina.