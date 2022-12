Allerta Meteo Toscana: codice giallo fino a domani, “prudenza su tutto il territorio”

MeteoWeb

Il codice giallo per allerta meteo e rischio idrogeologico e temporali sulla Toscana è esteso anche alla giornata di domani, con rischio ghiaccio sui rilievi dell’Appennino. Prevista neve oltre 1000 metri.

“Manteniamo prudenza in tutto il territorio“, avvisa il presidente Giani attraverso la propria pagina Facebook.

A Firenze il nuovo codice giallo è scattato per possibili temporali violenti, per la pioggia e il conseguente rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto ‘reticolo minore’ che comprende i corsi d’acqua secondari (soprattutto Ema, Mugnone e Terzolle). Lo segnala il centro funzionale regionale nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda non solo il Comune di Firenze ma anche che i Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. Tutte le allerte si concluderanno alle 13 di domani, domenica 11 dicembre.