Allerta Meteo negli USA: ondata di gelo a Natale, temperature inferiori alla media anche nel Sud

MeteoWeb

Una raffica di tempeste invernali colpirà gran parte degli Stati Uniti la prossima settimana, proprio nei giorni che precedono il Natale, con rischio disagi per i milioni di americani in viaggio per le festività. Oltre 50 milioni potrebbero essere colpiti dall’ondata di maltempo.

Secondo il National Weather Service, tra martedì e sabato, dal Nord/Ovest all’Est del Paese le temperature massime saranno molto più basse rispetto alla media del periodo. Il Midwest vedrà la colonnina di mercurio scendere ben al di sotto dello zero. Il gelo colpirà anche Stati normalmente temperati come Florida e Texas, e persino la costa settentrionale del Golfo del Messico.

“Masse d’aria artica molto fredda avvolgeranno gran parte della metà centrale e orientale della nazione durante un periodo di 2 settimane, compresa l’intensa stagione dei viaggi festivi,” ha affermato il Climate Prediction Center statunitense.

“Si prevede che un grande sistema di tempeste colpirà gran parte della nazione prima della vigilia di Natale, con raffiche di vento diffuse, aree di forti piogge e forti nevicate, nonché freddo,” ha affermato il Weather Prediction Center.